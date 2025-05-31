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Карасин назвал отношение Украины к переговорам мелкотравчатой возней

Встреча в Стамбуле может обрести впечатляющие повороты, сказал он.
Гоар Хачатурян 2025-05-31 10:00:47
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press

Поведение киевской власти в отношении даты новой встречи делегаций России и Украины в Стамбуле является иллюстрацией ее договороспособности. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мелкотравчатая возня киевской власти вокруг даты новой встречи в Стамбуле является яркой иллюстрацией степени ее договороспособности. Можно себе представить, как будет вести себя делегация Киева, когда речь зайдет о существе позиций на переговорах», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, «кульбиты» в ходе переговоров могут быть впечатляющими. Россия будет следить за событиями и анализировать происходящее.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что представители Соединенных Штатов, Германии, Британии и Франции будут присутствовать в Стамбуле 2 июня.

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону подготовку ко второму раунду переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская делегация во главе с поомощником президента России Владимиром Мединским прибудет в Стамбул с проектом меморандума.

#Россия #Украина #переговоры #стамбул #Григорий Карасин
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