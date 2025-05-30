Келлог: представители США, ФРГ, Британии и Франции будут в Стамбуле 2 июня

Представители США, Германии, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, когда может состоятся вторая встреча делегаций России и Украины. Об этом телеканалу ABC News сообщил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог

«Когда мы прибудем в Стамбул <...> с нами будет так называемая E3 - советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании. Когда мы были в Лондоне, именно они помогли нам сформировать условия по Украине. Они также будут там и выскажут свое мнение», - сказал Келлог.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа не стал уточнять, планируют ли представители европейских стран непосредственно участвовать в переговорном процессе.

Напомним, о втором раунде мирных переговоров в Стамбуле ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Стамбул наша делегация поедет в том же составе, во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

Первый раунд состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились подготовить меморандумы с описанием будущего возможного прекращения огня и обменяться пленными по формуле 1000 на 1000 человек.

В минувшую среду предстоящие переговоры по телефону обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Тот заверил руководителя российского внешнеполитического ведомства в готовности Вашингтона содействовать сближению позиций конфликта и подчеркнул стремление Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт.