Лавров и Фидан обсудили по телефону подготовку к переговорам в Стамбуле

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону подготовку к переговорам в Стамбуле. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня», - говорится в сообщении.

Время и место следующих переговоров назвал ранее Сергей Лавров. Глава МИД сообщил, что Москва оперативно подготовила меморандум, в котором изложена позиция России по всем ключевым вопросам урегулирования первопричин кризиса.

Первый раунд двусторонних переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились обменяться пленными, а также условиями для возможного длительного прекращения огня.

Обмен пленными состоялся 23-25 мая. Москва и Киев передали друг другу по 880 военнослужащих и 120 гражданских.

Фидан побывал с визитом в Москве 25-27 мая. Он, в частности, встретился с российским президентом и заявил, что передал Путину послание от его турецкого коллеги Эрдогана. После этого турецкий министр направился в Киев.