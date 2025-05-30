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Лавров и Фидан обсудили по телефону подготовку к переговорам в Стамбуле

Главы МИД поговорили об организационных аспектах встречи делегаций России и Украины.
Владимир Рубанов 2025-05-30 15:22:45
© Фото: МИД России

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону подготовку к переговорам в Стамбуле. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня», - говорится в сообщении.

Время и место следующих переговоров назвал ранее Сергей Лавров. Глава МИД сообщил, что Москва оперативно подготовила меморандум, в котором изложена позиция России по всем ключевым вопросам урегулирования первопричин кризиса.

Первый раунд двусторонних переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились обменяться пленными, а также условиями для возможного длительного прекращения огня.

Обмен пленными состоялся 23-25 мая. Москва и Киев передали друг другу по 880 военнослужащих и 120 гражданских.

Фидан побывал с визитом в Москве 25-27 мая. Он, в частности, встретился с российским президентом и заявил, что передал Путину послание от его турецкого коллеги Эрдогана. После этого турецкий министр направился в Киев.

#Украина #Сергей Лавров #Турция #МИД России #переговоры #Хакан Фидан #стамбул
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