Американист предположил, кто в США мог воспользоваться болезнью Байдена

Экс-президент США Джо Байден вполне мог быть фигурой «для вида» в Белом доме. Учитывая его возраст и поведение, можно предположить, что все решения принимал за него американский военно-силовой блок. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» политолог, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«На самом деле ключевые люди, которые при всех президентах принимают решение, - это советник по национальной безопасности, директор ЦРУ, госсекретарь и министр обороны. То есть каким бы там ни был президент США, вот это окружение принимает решение. И потом уже вице-президент и президент - они там думают. А может быть, и не думают - сразу принимают те советы, которые вынашиваются, генерируются вот этим военно-силовым блоком», - объяснил Блохин.

Тем не менее, по словам эксперта, очевидно, что Байден сам никаких решений не принимал, а был лишь марионеточной фигурой в правительстве США. Ярким свидетельством этому является то, в каком состоянии он появлялся на публике в последнее время.

«При Байдене, исходя из его возраста, очевидно, что бразды правления были на этом военно-силовом блоке. Тут, я думаю, без всяких расследований понятно, что человек, который путался в своих приближенных, путался во времени и пространстве, становился такой марионеточной фигурой... Каким бы ни был американский президент, все равно короля делает свита», - отметил политолог.

По его словам, вряд ли кто-то из семьи бывшего президента США знал о его заболевании и молчал, чтобы принимать решения в Белом доме за него. Есть другие структуры, которые этим занимались, говорит Блохин.

Ранее стало известно, что у Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты. Однако конгрессмен от штата Джорджия Бадди Картер заподозрил, что Байден давно знал о болезни, а его супруга Джилл и бывший вице-президент США Камала Харрис скрывали это от общественности. Кроме того, в конгрессе хотят выяснить, кто управлял страной, пока экс-президент боролся с болезнью.

Вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о том, что бывшая первая леди должна рассказать о том, что ей известно о состоянии здоровья мужа.