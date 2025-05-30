Белый дом призвал жену Байдена рассказать о его здоровье

Бывшая первая леди Джилл Байден должна рассказать о том, что ей известно о состоянии здоровья ее мужа, бывшего президента Джозефа Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», - сказала она.

По ее мнению, можно только посмотреть видеозаписи или фотографии, чтобы, «включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие» данных о действительном состоянии здоровья бывшего американского лидера.

У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты на поздней стадии с метастазами в кости. Республиканцы обвинили его команду в умышленном сокрытии о диагнозе бывшего американского лидера.

Кроме этого, республиканец Бадди Картер даже внес законопроект о расследовании ухудшения когнитивных способностей и физического здоровья Байдена.