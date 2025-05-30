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Белый дом призвал жену Байдена рассказать о его здоровье

По мнению пресс-секретаря Белого дома, достаточно только посмотреть архивы фотографий и видео, чтобы понять о действительном состоянии здоровья Джозефа Байдена.
Дарья Ситникова 2025-05-30 01:46:11
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывшая первая леди Джилл Байден должна рассказать о том, что ей известно о состоянии здоровья ее мужа, бывшего президента Джозефа Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», - сказала она.

По ее мнению, можно только посмотреть видеозаписи или фотографии, чтобы, «включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие» данных о действительном состоянии здоровья бывшего американского лидера.

У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты на поздней стадии с метастазами в кости. Республиканцы обвинили его команду в умышленном сокрытии о диагнозе бывшего американского лидера.

Кроме этого, республиканец Бадди Картер даже внес законопроект о расследовании ухудшения когнитивных способностей и физического здоровья Байдена.

#Америка #здоровье #Джо Байден #джилл байден #Каролин Левитт
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