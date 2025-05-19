NYT: у Байдена диагностировали агрессивную форму рака

Американские врачи выявили заболевание у бывшего президента Джо Байдена. Речь идет об агрессивной форме онкологии простаты, которая уже затронула его кости. О проведенном медицинском обследовании узнал журналист газеты The New York Times.

Причиной медосмотра стали проблемы с мочеиспусканием. На приеме врачи заметили «небольшой узелок», а затем поставили диагноз: у 82-летнего политика рак простаты с метастазами в кости.

«Несмотря на то, что это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что обеспечивает эффективное управление», - приводятся сведения личного офиса Байдена.

Также уточняется, что бывший глава Белого дома вместе со своей семьей и врачами рассматривает варианты лечения.

Напомним, состояние здоровья 46-го президента Соединенных Штатов всегда находилось под пристальным вниманием как мировых СМИ, так и американского населения.

После множественных обследований врачи приводили к выводу, что Байден здоров и может исполнять обязанности президента, и даже баллотироваться на новый срок. Но в феврале 2025 года в Белом доме назвали ложью прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии бывшего президента США.