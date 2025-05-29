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В конгрессе хотят допросить близких Байдена о заговоре

Фигурантами расследования могут стать вице-президент Камала Харрис и бывшая первая леди Джилл Байден.
Владимир Рубанов 2025-05-29 18:32:15
© Фото: IMAGO, Antonio Balasco, Global Look Press

Республиканец Бадди Картер внес законопроект о расследовании ухудшения когнитивных способностей и физического здоровья бывшего президента Джозефа Байдена и возможного сокрытия информации от общественности. Конгрессмен предложил создать специальный комитет.

Фигурантами расследования могут стать вице-президент Камала Харрис и бывшая первая леди Джилл Байден.

«Это потенциально крупнейший политический скандал в нашей жизни, и американский народ заслуживает знать правду, кто в действительности управлял Белым домом во время пребывания Байдена на посту президента», - говорится в проекте конгрессмена.

Ранее другой республиканец, Джеймс Комер, предложил вызвать на слушания приближенных Байдена из-за подозрений, что Белый дом скрыл тяжелое состояние здоровья президента, в том числе возможную деменцию.

Скандал вокруг состояния здоровья Байдена разразился после выхода книги «Первородный грех» на основе интервью с более чем 200 представителями Демпартии. В ней говорится, что окружение Байдена скрывало его ухудшающееся состояние.

Кроме того, у Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты на поздней стадии с метастазами в кости. Республиканцы обвинили команду Байдена в умышленном сокрытии диагноза о раке. Американский президент Дональд Трамп заявил, что окружение экс-лидера США совершило измену

#в стране и мире #сша #расследование #здоровье #Джо Байден #Конгресс #рак
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