Захарова: речь о посредничестве Турции на переговорах в Стамбуле не идет

Речь о турецком или чьем-либо посредничестве в российско-украинских переговорах в Стамбуле не идет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, посещение этого турецкого города представителями США, Великобритании, Германии и Франции и переговоры никак между собой не связаны.

«Каждый может путешествовать туда, куда пожелает. Однако мы не видим связи между перемещениями представителей указанных четырех государств и двусторонними российско-украинскими переговорами в Стамбуле», - заявила Захарова.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что представители Соединенных Штатов, ФРГ, Британии и Франции будут в Стамбуле 2 июня.

В МИД напомнили, что инициатива Владимира Путина изначально предполагала запуск прямых российско-украинских переговоров в двустороннем формате. В таком виде процесс и возобновился после трехлетнего перерыва в Стамбуле 16 мая.

Ранее министры иностранных дел России Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону организацию второго раунда переговоров в Стамбуле.

Захарова подтвердила, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибудет в Стамбул с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня.