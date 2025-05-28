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Лавров обсудил с Рубио второй раунд переговоров по Украине

Глава МИД России сообщил американскому коллеге о подготовке предложений Москвы.
Владимир Рубанов 2025-05-28 21:28:17
© Фото: МИД России

Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД РФ рассказал руководителю госдепартамента США о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Рубио заверил, что американский президент Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона способствовать сближению позиций сторон.

Кроме того, стороны обсудили вопросы американо-российской повестки дня. Лавров и Рубио подтвердили настрой на дальнейший конструктивный и взаимоуважительный диалог между внешнеполитическими ведомствами России и США.

Ранее российский министр сообщил, что Москва разработала меморандум, в котором изложена позиция РФ по всем аспектам преодоления первопричин кризиса на Украине.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова обсудить этот документ с представителями Украины в понедельник, 2 июня.

Мединский заявил, что позвонил главе украинской переговорной группы министру обороны Рустему Умерову и сообщил ему место и время второго раунда переговоров. Пока ответа из Киева не было.

#Украина #Сергей Лавров #сша #переговоры #телефонный разговор #Марко Рубио
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