Лавров обсудил с Рубио второй раунд переговоров по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД РФ рассказал руководителю госдепартамента США о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Рубио заверил, что американский президент Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона способствовать сближению позиций сторон.

Кроме того, стороны обсудили вопросы американо-российской повестки дня. Лавров и Рубио подтвердили настрой на дальнейший конструктивный и взаимоуважительный диалог между внешнеполитическими ведомствами России и США.

Ранее российский министр сообщил, что Москва разработала меморандум, в котором изложена позиция РФ по всем аспектам преодоления первопричин кризиса на Украине.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова обсудить этот документ с представителями Украины в понедельник, 2 июня.

Мединский заявил, что позвонил главе украинской переговорной группы министру обороны Рустему Умерову и сообщил ему место и время второго раунда переговоров. Пока ответа из Киева не было.