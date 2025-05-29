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Захарова: на новые переговоры в Стамбул от РФ поедет та же делегация

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в позиции Украины о продолжении переговоров с Россией нет четкости.
Владимир Рубанов 2025-05-29 20:27:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле будет тем же. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в позиции Украины о продолжении переговоров с Россией нет четкости. Киев не дает однозначного ответа относительно того, собирается ли делегация Украины принять участие во втором раунде.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила провести встречу с Украиной 2 июня в Стамбуле. Он добавил, что Россия оперативно разработала меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

В ходе первого раунда российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил накануне, что передал главе украинской переговорной группы Рустему Умерову дату и место переговоров.

Первый раунд прошел 16 мая и завершился соглашением об обмене пленными по схеме «1000 на 1000» и обсуждением перспектив прекращения огня.

#делегация #Украина #Мария Захарова #МИД России #переговоры #стамбул #владимир мединский
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