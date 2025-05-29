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В Кремле заявили, что согласия от Киева на встречу в Стамбуле пока нет

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва оперативно разработала меморандум, излагающий российскую позицию по преодолению кризиса.
Ирина Егорова 2025-05-29 12:24:17
© Фото: Karl F. Schöfmann, imageBROKER.com, Global Look Press

Москва пока не получила согласия от украинской стороны на встречу в Стамбуле 2 июня, где ожидается проведение второго раунда переговоров между делегациями России и Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. 

Песков также назвал ультиматум главы МИД Украины Андрея Сибиги немедленно передать документ неконструктивным заявлением.

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное», - добавил он.

Также он отметил, что Кремль пока считает неуместным вопрос, как будет действовать Россия, если Украина сорвет второй раунд переговоров.

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Второй пройдет также в турецкой столице 2 июня, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров. Вчера помощник президента РФ и глава переговорной группы РФ Владимир Мединский позвонил главе украинской делегации министру обороны Рустему Умерову и предложил ему дату и время встречи для того, чтобы обменяться меморандумами. По его словам, ответа из Киева пока не было.

Москва 2 июня готова представить разработанный меморандум с перечнем условий для прекращения боевых действий, излагающий российскую позицию, и дать пояснения украинской переговорной группе.

#Россия #Украина #Песков #переговоры #стамбул
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