Шойгу заявил, что корейские братья воюют за землю России как за свою

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на брифинге по итогам прошедшей в Москве международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что корейские братья сражаются за российскую землю как за свою.

Также он отметил важность Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

«Это, конечно, такое полновесное соглашение, которое не только на бумаге, но и на поле боя, и в окопах, и можно по-разному говорить, и плечом к плечу, и спина к спине», - подчеркнул Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ при необходимости окажет военную помощь Корейской Народной Демократической Республике в соответствии с договором.

Также роль военнослужащих КНДР в освобождении Курской области отметил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет подвига корейских героев.