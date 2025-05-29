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Шойгу заявил, что корейские братья воюют за землю России как за свою

Подписанное между Москвой и Пхеньяном соглашение проявило себя не только на бумаге, но и в окопах, подчеркнул Сергей Шойгу.
Тимур Шерзад 2025-05-29 15:10:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на брифинге по итогам прошедшей в Москве международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что корейские братья сражаются за российскую землю как за свою. 

Также он отметил важность Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

«Это, конечно, такое полновесное соглашение, которое не только на бумаге, но и на поле боя, и в окопах, и можно по-разному говорить, и плечом к плечу, и спина к спине», - подчеркнул Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ при необходимости окажет военную помощь Корейской Народной Демократической Республике в соответствии с договором. 

Также роль военнослужащих КНДР в освобождении Курской области отметил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет подвига корейских героев

#Россия #в стране и мире #Сергей Шойгу #КНДР
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