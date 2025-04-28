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Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в освобождении Курской области

Президент отметил, что Россия никогда не забудет подвиг корейских героев.
Сергей Лебедев 2025-04-28 09:02:19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области от украинских националистов. В своем заявлении он отметил, что бойцы из КНДР с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Они, подчеркнул глава государства, защищали нашу Родину как собственную.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов», - сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что КНДР направила в Россию свои подразделения в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его четвертая статья предусматривает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества», - заявил глава государства.

Владимир Путин выразил искреннюю признательность главе КНДР Ким Чен Ыну и всему северокорейскому народу. По его словам, Россия никогда не забудет подвиг друзей.

«Мы всегда будем чтить корейских героев», - сказано в заявлении.

Напомним, в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину об освобождении Курской области от украинских боевиков. Также стало известно, что в боях против ВСУ принимали участие подразделения из КНДР.

Валерий Герасимов также отметил, что северокорейские военнослужащие показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.

#Россия #КНДР #Курская область #Владимир Путин #Президент
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