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Песков заявил, что Россия при необходимости окажет военную помощь КНДР

Страны в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве обязались помогать друг другу.
Сергей Лебедев 2025-04-28 10:53:41
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Россия при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области показало эффективность соглашения.

«У нас действует договор. По этому договору стороны обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь», - добавил представитель Кремля.

Напомним, сегодня российский лидер поблагодарил КНДР за помощь в борьбе с украинскими националистами, вторгшимися на нашу территорию. Он отметил героизм и самоотверженность военнослужащих из дружественного государства.

Россия, подчеркнул Владимир Путин, никогда не забудет подвиг северокорейских друзей.

#Россия #в стране и мире #КНДР #Курская область #Северная Корея #Владимир Путин #помощь
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