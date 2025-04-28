Россия при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области показало эффективность соглашения.

«У нас действует договор. По этому договору стороны обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь», - добавил представитель Кремля.

Напомним, сегодня российский лидер поблагодарил КНДР за помощь в борьбе с украинскими националистами, вторгшимися на нашу территорию. Он отметил героизм и самоотверженность военнослужащих из дружественного государства.

Россия, подчеркнул Владимир Путин, никогда не забудет подвиг северокорейских друзей.