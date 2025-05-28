Лучшие умы России съехались в Красногорск в поисках «эликсира бессмертия»

Ведущие исследователи, врачи, бизнесмены и политики съехались на форум в подмосковном Красногорске. На встрече обсуждаются новейшие разработки, которые перевернут представление о здоровье и долголетия. В колбе с жидким азотом, где температура минус 180, пробирки с биологическим материалом. Так хранить клетки человека можно до века, говорят ученые.

«Можно будет восполнить с помощью этого материала ткани. Мы сами тестировали образцы, которые были заложены 40 лет назад. И они остаются жизнеспособными, оттуда поднимаются клетки», - рассказала завлабораторией Российского научного центра имени Петровского Анна Косырева.

В ближайшие пять лет из стволовых клеток сделают препараты. Они наносятся на пораженный участок - хрящи, кости, ожоги, раны, в том числе минно-взрывные.

«Ежегодно с такими поражениями в медицинские организации обращаются свыше двухсот тысяч человек, этот продукт важен и в условиях проведения специальной военной операции», - отметила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Заживление ускоряется в разы. Сейчас идут клинические исследования. И это еще не все разработки наших ученых.

«Предполагают получить и внедрить лекарственные препараты, восстанавливающие стареющие клетки и их функции. Скажете - невероятное будущее. Но это реальность, с которой мы работаем», - добавила Голикова.

В Подмосковье на форуме обсуждают секреты долголетия и новые госпрограммы. Продолжительность жизни в России планируют увеличить до 78 лет к 2030 году. И до 81 года к 2036 году. Есть задачи от президента и национальный проект по сбережению здоровья. Приоритет - здоровье всей семьи.

«Все хотят жить долго и счастливо, больше хотят, чтобы дети жили долго и счастливо, наши родители. И все дело в очень важном подходе к здравоохранению, к занятию спортом, к питанию, к технологиям», - объяснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На форуме говорят о важности диспансеризации. В прошлом году ее прошли почти 110 миллионов россиян. В перспективе у нас появятся врачи медицины здорового долголетия. В специальных центрах они будут определять биологический возраст человека.

«Идет ультрафиолетовый луч, который попадает через кожу в сосуд. Можем определять уровень гликации - возраст вашей кожи», - сказала эксперт Российского научного центра хирургии имени Петровского Юлия Шагидулина.

В России появится больше тест-систем отечественного производства. Ими будут определять биологический возраст, процессы старения органов и тканей. Главное - диагностика, давление, плотность сосудов. На эти показатели можно влиять, отмечают специалисты. Чтобы понимать наихудший вариант - предлагают примерить, так называемый, костюм пожилого человека.

«Вы поймете, что нужно что-то делать, чтобы снизить риски возникновения такого состояния в будущем», - пообещала руководитель медицинского симуляционного центра Светлана Смирнова.

Секрет долголетия прост. Это и спорт, и правильное питание. На форуме показывают, что сделано в России. Молочная продукция, в том числе безлактозная. Мороженное с увеличенным количеством витаминов и кальция.

Отдельное внимание на форуме развитию фармацевтической промышленности. БАДы помогают поддерживать здоровье, но все чаще на рынке попадаются пустышки. В России будут блокировать сайты, где продаются БАДы без госрегистрации. Закон приняли в Госдуме РФ. Минздрав и Роспотребнадзор сформируют перечень одобренных биоактивных добавок с показаниями к их применению.

«Инспекция площадки на которой производится. Должна быть проверка содержания тех веществ, которые есть. Серая зона торговли БАДами уйдет в небытие», - уверен вице-президент фармкомпании Кирилл Данишевский.

Еще на площадке форума Татьяна Голикова предложила губернатору Подмосковья запустить в регионе комплексный проект - «Здоровое долголетие», по аналогии с «Московским долголетием».