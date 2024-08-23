Врач Шуров объяснил, почему опасно покупать БАДы через маркетплейсы

Биологически активные добавки - это не лекарства, так как они не проходят клинических испытаний и не имеют четких показаний, то есть в инструкциях зачастую завышены обещания о действии препаратов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. Он перечислил критерии, почему применение БАДов может быть опасным и предложил варианты урегулирования ситуации.

«Это никак не контролируется, нет четкой инструкции, человеку может захотеться стать умнее сегодня и он выпьет много таблеток, получит передозировку. Человек читает, как правило, рекламу, отзывы других пациентов, хочет таких же эффектов, получает лечение непонятно чем», - прокомментировал эксперт.

Шуров добавил, что при самолечении пациент не получает нормальной помощи, а это провоцирует прогресс заболевания. По словам нарколога, БАДы никак не сертифицируются, а некоторые из них обладают психотропным эффектом.

«Надо регулировать маркетплейсы. Там иногда перепродажи через третьи руки: кто-то что-то купил в Индии, переклеил этикетки, продал оптом, потом мелкие оптовики продали через свои лавочки, и, зачастую, концов не найдешь, кто это все завез, когда возникает проблема. Поэтому рынок стихийный, полный обещаний, никак нерегулируемый», - отметил эксперт.

Напомним, ранее в Роскачестве сообщили, что на маркетплейсах обнаружили более 400 биологически активных добавок, в составе которых есть запрещенные вещества. Об этом в некоторых БАД присутствовали даже листья коки, включенные в перечень наркотических средств.