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Геронтолог назвал важный фактор продолжительности жизни

Врач-гериатр Валерий Новоселов связал долгожительство со здоровым образом жизни.
Ян Брацкий 2025-04-04 18:55:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Женщины традиционно живут дольше мужчин во всех странах - таковы особенности эволюции. Об этом рассказал врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

По словам эксперта, самки демонстрируют большую продолжительность жизни даже в дикой природе, где условия намного жестче.

Это же касается и других видов живого мира, отметил геронтолог.

«В дикой природе, у них на родине, так сказать, погибают все - самцы и самки - до 30-35 лет. А в зоопарке самка может дожить до 59 лет и 6 месяцев», - отметил эксперт в беседе с aif.ru.

Новоселов также призвал не сбрасывать со счетов образ жизни, который ведет человек, а также наличие или отсутствие тяжелых генетических заболеваний.

#здоровье #эволюция #долгожительство #геронтолог
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