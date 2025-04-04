Геронтолог назвал важный фактор продолжительности жизни

Женщины традиционно живут дольше мужчин во всех странах - таковы особенности эволюции. Об этом рассказал врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

По словам эксперта, самки демонстрируют большую продолжительность жизни даже в дикой природе, где условия намного жестче.

Это же касается и других видов живого мира, отметил геронтолог.

«В дикой природе, у них на родине, так сказать, погибают все - самцы и самки - до 30-35 лет. А в зоопарке самка может дожить до 59 лет и 6 месяцев», - отметил эксперт в беседе с aif.ru.

Новоселов также призвал не сбрасывать со счетов образ жизни, который ведет человек, а также наличие или отсутствие тяжелых генетических заболеваний.