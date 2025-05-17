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Путин поручил ввести ежегодный налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО

Соответствующее поручение было оформлено по итогам апрельского совещания.
Лиза Губина 2025-05-17 19:55:45
© Фото: kremlin.ru

Кабмину поручили совместно с «Народным фронтом» сделать ежегодным налоговый вычет для россиян, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормативы ГТО. Соответствующее поручение за подписью президента России Владимира Путина было опубликовано сегодня, 17 мая, на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 октября. Оно было оформлено по итогам апрельского совещания.

Речь идет о стандартном налоговом вычете по НДФЛ в соответствии с установленной периодичностью выполнения нормативов ГТО в зависимости от возраста.

В документе отмечается, что президент также поручил разработать предложения о налоговом вычете по НДФЛ в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных супругу или супруге и родителям налогоплательщика.

#Россия #Владимир Путин #поручение президента #Кабмин РФ #диспансеризация #налоговый вычет #нормы гто
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