Отряд российских кораблей прибыл в бангладешский порт Читтагонг

Российские корабли корвет «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» совершили деловой заход в порт Читтагонг Республики Бангладеш, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

После войны за независимость Республики Бангладеш, только что отделившейся от Пакистана, войти в реку Карнапхули из Бенгальского залива было невозможно. Страну, только что получившую независимость, от гуманитарной катастрофы спасали советские моряки.

Впервые берега портового города Читтагонг Республики Бангладеш моряки Тихоокеанского флота увидели более полувека назад. Но тогда в Бенгальском заливе были не боевые корабли, а спасательные и водолазные суда. В сложнейших условиях экипажи провели уникальные работы по разминированию и извлечению более чем 1 000 мин, авиабомб и снарядов.

Жизненно важную для молодой страны водную артерию расчищали 800 советских моряков 26 месяцев. Сегодняшний заход отряда кораблей является вторым со времен спасательной экспедиции советских военных моряков.

Проход в порт сложнейший - корабли должны сманеврировать в узких местах, учесть течения и время приливов и отливов. Поэтому время захода в порт во время большой воды для кораблей крайне ограничено.

«За сутки можно зайти всего четыре часа, и осуществляется заход только в светлое время суток», - уточнил флагманский штурман отряда кораблей ТОФ Николай Лепехин.

Военно-морские силы Республики Бангладеш не забыли подвига советских моряков-тихоокеанцев - в парадной форме встретили со всех кораблей, в воздух была поднята авиация.

«Что касается современных наших отношений, они развиваются по нарастающей и в различных областях - торгово-экономической, научно-технической, и военно-технической в том числе», - добавил посол России в Бангладеш Александр Хозин.

Сразу после прибытия офицеры Тихоокеанского флота направились в академию военно-морских сил республики, где находится могила старшего матроса Юрия Редькина, погибшего 13 июня 1973 года при исполнении служебных обязанностей.

Накануне военная делегация из Бангладеш почтила память советских воинов у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также в Москве состоялась двусторонняя встреча по линии военного сотрудничества сухопутных войск России и Бангладеш. Главкомы сухопутных войск обсудили военное сотрудничество и взаимодействия, направленные на реализацию проектов с целью повышения боеготовности вооруженных сил обеих стран. В Читтагонге наша делегация также провела встречи с командованием ВМС Бангладеш.

Так, с 2011 года в Республике Бангладеш реализуется самый крупный инфраструктурный проект в истории двусторонних отношений - строительство атомной электростанции «Руппур». В этом году планируется ввод первого энергоблока. Увеличивается и торгово-промышленный оборот между нашими странами. В прошлом году Россия поставила в Бангладеш рекордные 3,8 миллиона тонн пшеницы. Также Россия входит в тройку поставщиков вооружения армии Бангладеш. Финалом визита отряда кораблей в народную республику станут совместные учения с военно-морскими силами (ВМС) Бангладеш «Пассекс-2025».