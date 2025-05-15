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Отряд кораблей ТОФ вышел в море после делового захода во Вьетнам

Российские корабли пребывали в порту Дананг пять дней. Капитаны и офицеры за это время провели официальные встречи с вьетнамским командованием и посетили исторические места.
2025-05-15 06:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил программу пребывания в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) и вышел в море.

Суда находились в порту Дананг пять дней. За это время капитаны и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования военного округа Народной Армии СРВ и военно-морского района Вьетнамского Народного Флота.

«Военные моряки посетили исторические и памятные места, побывали в музеях, а также провели товарищеские спортивные игры с военнослужащими Вьетнамской Народной Армии», - говорится в сообщении Минобороны России.

После выхода в море отряд кораблей ТОФ провел совместную тренировку по связи и маневрированию с патрульным катером Вьетнамского Народного Флота и продолжил выполнение задач дальнего похода.

В рамках делового захода Россия передала Вьетнаму исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Судну 38 лет, перед передачей его отремонтировали, покрасили и устранили все технические неисправности. Оно будет использовано для изучения биоразнообразия, коралловых рифов и мангровых лесов. Судно оснастят недостающим оборудованием уже во вьетнамском порту Хайфон, где оно и будет базироваться.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #Вьетнам #корабли #тоф #деловой заход
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