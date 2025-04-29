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Корабли ТОФ провели учения с фрегатом ВМС Таиланда в Сиамском заливе

Моряки отработали связь и совместные тактические маневры.
2025-04-29 06:44:50
© Фото: Тихоокеанский флот © Видео: Тихоокеанский флот

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа, сообщила пресс-служба ТОФ. В его составе корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга».

В ближайшее время российским морякам предстоит участие в официальных встречах с представителями Военно-морских сил Камбоджи. Кроме того, у них впереди знакомство с местными достопримечательностями и спортивные соревнования с камбоджийскими моряками.

Накануне военнослужащие Тихоокеанского флота вместе с представителями Королевского военно-морского флота Таиланда провели учения типа PASSEX в Сиамском заливе. Тренировка началась после выхода кораблей из порта Саттахип.

Моряки отработали связь и совместные тактические маневры. После завершения учебной программы команды кораблей из двух дружественных государств организовали церемонию прощания.

В учениях были задействованы тайский фрегат «Наресуан», а также один из вертолетов морской авиации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #Тихоокеанский флот #Таиланд #корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» #камбоджа #корвет резкий #Сиамский залив
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