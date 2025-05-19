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Смелостью и умением: подробности дерзкой спецоперации ВС РФ в Котляровке

Наши войска наступают на позиции боевиков не сбавляя темпа, освобождая все новые населенные пункты.
максим красоткин 2025-05-19 03:44:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ДНР подразделения российской армии уверенно наступают на Краснолиманском направлении. На этой неделе военнослужащие группировки «Центр» выбили врага из Ново-Александровки, а бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Торское - мощный оборонительный рубеж ВСУ. И в связи с этим продвижением, в сводках с фронта вновь стал появляться Славянск - центр и символ «Русской весны».

До самого города путь пока еще не близкий, Славянско-Краматорская агломерация является крупнейшей в Донбассе, ее протяженность более 100 километров, но сам факт, что наши подразделения не сбавляют темпа, и уже вышли на дорогу, которая ведет к Славянску - воодушевляет.

Косвенным подтверждением тому, что наши части активно наступают в этом направлении, стала и объявленная украинской стороной эвакуация из Дружковского и Лиманского районов.

Группировка войск «Центр» на этой неделе также освободила последний населенный пункт на пути к Днепропетровской области - село Котляровку.

И там, наши штурмовики из 35-ой гвардейской мотострелковой бригады продемонстрировали невероятную храбрость и смекалку. С помощью нескольких деревянных лестниц они преодолели глубокий противотанковый ров и внезапно ворвались в тыл к противнику, ошеломив украинский гарнизон. 

О дерзкой операции и обстановке на фронте, которая непременно будет учитываться при любых возможных переговорах России и Украины в материале Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#в стране и мире #Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #торское #Котляровка
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