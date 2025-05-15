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Бойцы использовали лестницы и застали врасплох ВСУ в Котляровке

Лобовая атака была невозможна, поэтому командование 35-й гвардейской мотострелковой бригады разработало нестандартный план.
Варвара Шрадер 2025-05-15 11:53:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Операция по освобождению Котляровки в Донецкой Народной Республике стала примером нестандартного подхода и боевого мастерства российских штурмовиков. Село, превращенное украинскими формированиями в укрепрайон, было окружено зелеными насаждениями и прикрыто противотанковым рвом глубиной до шести метров. Поэтому командование 35-й гвардейской мотострелковой бригады разработало дерзкий план. Подробности рассказала наш корреспондент Варвара Шрадер, побывавшая на месте событий и пообщавшаяся с участниками штурма.

Десять штурмовиков, несколько деревянных лестниц и глубокий шестиметровый противотанковый ров, который нужно преодолеть, подойдя к нему по открытому полю, - именно так начиналась операция. Населенный пункт с четырех сторон окружен густой «зеленкой», где ВСУ оборудовали огневые точки.

«Создали отвлекающий маневр на подходах к населенному пункту. В лесополосах поставили дымовой заслон - это отвлекло БПЛА и авиацию противника», - рассказал замполит роты Владислав Рябов.

Пока внимание ВСУ было приковано к дыму, штурмовая группа с лестницами зашла с неожиданной стороны.

«Грубо говоря, как осада замка - перекинули лестницы, быстро перебрались через ров и влетели в лесополосу. Противник не ожидал такой дерзости», - отметил Рябов.

Скорость и внезапность дали свое - ров преодолели за 15 минут, закрепились в лесополосе и начали зачистку. Спустя несколько суток населенный пункт был полностью освобожден. Однако украинские силы попытались вернуть позиции.

«Они подъезжали на Bradley, пытались прорываться на квадроциклах. Ров - широкий, глубокий, момент был тяжелый, но справились», - сказал командир роты Алексей Лазаренко.

Успех операции обеспечила детальная разведка - бойцы заранее изучили местность, выявили позиции противника и просчитали маршрут. Одним из первых в бой пошел Евгений Комаров - для него это был первый бой.

«Страшно не было - адреналин. Помогали уверенность и товарищи. А еще природа. Все цветет, зеленое - встал к дереву, не двигаешься, и дрон тебя не видит», - объяснил штурмовик.

Решающий момент - преодоление рва командиром отделения Алексеем Мурачевым. Его действия задали темп штурму.

«Побежали, преодолели ров, противник дал нам зайти и только потом начал работать по нам», - рассказал Мурачев.

Поддержку обеспечивали БПЛА и снайперы. По словам штурмовиков, в последнее время бойцы ВСУ в бою часто отступают, а стрелковое сопротивление оказывают единицы.

Сейчас Котляровка под контролем российских сил. Боевые действия на Красноармейском направлении продолжаются, и подразделения группировки «Центр» уже готовятся к следующему этапу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #СВО #Котляровка
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