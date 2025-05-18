На манеже все те же: как Киев пытался сорвать переговоры с Россией

Все внимание на этой неделе было приковано к Стамбулу, где вновь, спустя три года, встречались российская и украинская делегации. Вновь речь шла о том, как и на каких условиях мы готовы говорить о мире.

Требования Москвы неизменны: никакой Украины в НАТО, никакой дискриминации русскоязычного населения, признание Крыма, ЛДНР, вывод украинских войск из этих регионов. Все то, о чем российские делегаты говорили до начала спецоперации и сразу после.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса, который, к сожалению, прерван украинской стороной <...> Делегация настроена на поиск возможности развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной установление долгосрочного мира, устранение базовых первопричин конфликта», - заявил помощник президента РФ и глава нашей делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

Тогда в 2022 году наши предложения были на столе, и уже практически парафированы украинской делегацией, но в дело вмешался Лондон. Мирный договор был выброшен Киевом в корзину.

Прошло три года. Мы вновь положили на стол переговоров все те же - очень четкие и понятные условия мира, с одним изменением. В мае 2025 года мы уже говорим о признании не только Крыма и ЛДНР, но и Запорожской и Херсонской областей, чей статус определен и закреплен нашей Конституцией.

«Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй путь приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать», - отметил на старте переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан.

Вариантов у Киева нет - либо украинские войска покидают оккупированные земли добровольно, либо мы идем дальше, шаг за шагом их освобождая. И чем дольше будет сопротивляться Украина, тем дальше мы будем идти. И тогда, кто знает, о каком количестве регионов пойдет речь в следующий раз, на следующей подобной встрече представителей Киева и Москвы.

О том, как стороны шли к Стамбулу 2.0 и о том, до чего удалось договориться в ходе переговоров смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».