Times: переговоры РФ и Украины в Стамбуле прошли «лучше, чем ожидалось»

Сегодняшние прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле прошли «лучше, чем ожидалось», пишет газета The Times со ссылкой на старшего политолога американского аналитического центра Rand Сэмюэла Чарапа.

«Крупнейший единовременный обмен военнопленными и соглашение о продолжении обсуждения условий прекращения огня — я бы счел это “более хорошим, чем ожидалось” результатом первых прямых переговоров за три года», - сказал он.

По его словам, в Стамбуле Москва и Киев показали, что могут вести переговоры без косвенного посредничества. Газета отмечает, что многие аналитики допускали, что встреча могла завершиться хуже.

Напомним, итогами переговоров стала договоренность об обмене военнопленными 1000 на 1000 и решение представить каждой стороной свое видение прекращения огня. Их сегодня огласил глава нашей делегации, помощник президента Владимир Мединский. Он также отметил, что переговорщики приняли к сведению запрос Украины на встречу глав двух стран.