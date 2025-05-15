Мединский заявил о готовности РФ к обсуждению компромиссов с Украиной

Российская делегация готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Такое заявление сделал глава нашей делегации Владимир Мединский.

«Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению», - сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, российские делегаты ждут украинцев в Стамбуле с утра. Ранее стало известно, что переговоры были перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Встреча делегаций должна состояться после 16.00.

В МИД России уточнили, что смысл инициативы Владимира Путина по переговорам в Стамбуле заключается в устранении первопричин украинского конфликта и выходе на установление долгосрочного и прочного мира. Российская делегация готова работать исходя из этого.