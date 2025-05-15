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Мединский заявил о готовности РФ к обсуждению компромиссов с Украиной

Переговоры российской и украинской делегаций должны начаться после 16.00 во дворце Долмабахче в Стамбуле.
Ян Брацкий 2025-05-15 17:04:37
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Российская делегация готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Такое заявление сделал глава нашей делегации Владимир Мединский.

«Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению», - сказал  Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, российские делегаты ждут украинцев в Стамбуле с утра. Ранее стало известно, что переговоры были перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Встреча делегаций должна состояться после 16.00.

В МИД России уточнили, что смысл инициативы Владимира Путина по переговорам в Стамбуле заключается в устранении первопричин украинского конфликта и выходе на установление долгосрочного и прочного мира. Российская делегация готова работать исходя из этого.

#в стране и мире #Украина #переговоры #стамбул #Мединский
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