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Сторонники ПЦУ срезали замки и захватили храм на западе Украины

Клирик раскольнической церкви собственноручно взламывал двери храма.
Владимир Рубанов 2025-05-17 08:51:43
© Фото: Telegram/pravoslavie © Видео: Telegram/pravoslavie

Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы в Заставне Черновицкой области на западе Украины, сообщает СПЖ. Церковь принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В захвате участвовали полицейские и сторонники ПЦУ, говорится в сообщении. Клирик раскольнической церкви собственноручно взламывал двери храма.

На видеозаписи захватчики срезают замок на двери болгаркой. У входа в храм происходит борьба. Верующие пытаются отстоять церковь.

В атаке участвовали несколько десятков мужчин. Они повалили на землю некоторых защитников, в том числе стариков.

На Украине уже несколько лет продолжается волна захвата храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Этот процесс поощряют власти в Киеве. В разных регионах Украины приняты решения о запрете деятельности УПЦ.

Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов, священников и в храмах, ищет доказательства их «антиукраинской деятельности». Некоторые представители духовенства осуждены, многие находятся под арестом.

С 23 сентября 2024 года на Украине принят закон, запрещающий УПЦ.

#Украина #раскол #ПЦУ #УПЦ #Буковина #Черновицкая область #захват храмов
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