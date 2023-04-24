Захват с элементами театра: раскольники из ПЦУ сожгли несколько храмов канонической УПЦ

Чиновники Минкульта Украины при помощи силовиков вскрывают замки и вламываются в здания Киево-Печерской лавры, вместе с тем разрушая или захватывая десятки храмов по всей стране.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Западной Украине ночью 24 апреля сгорело еще одно здание канонической УПЦ (Украинская православная церковь). Так, в Черновицкой области огонь уничтожил храм преподобного Иова Почаевского. И это не несчастный случай, а умышленный поджог, как отмечают в местной епархии. Работали профессионалы. Символичное завершение Пасхальной недели на Украине - Светлая седмица ознаменовалась беспрецедентными гонениями на прихожан УПЦ.

Здание, которое прихожане построили своими силами, загорелось так, что спасти его не было никаких шансов. На Украине это уже не первое сожжение храма канонической УПЦ. Только в апреле было минимум три случая. Гонения на церковь продолжаются, раскольники захватывают храмы и святыни, действуя при поддержке властей.

Силовики действуют максимально жестоко в отношении священнослужителей и прихожан. В Киево-Печерской лавре верующих разгоняют военные, тероборона и полицейский спецназ. При задержании правозащитницы Виктории Кохановской женщину буквально тащили по асфальту. За собственные убеждения она несколько дней провела в камере изолятора.

«Я никогда не предам единую святую соборную апостольскую церковь. Я никогда в жизни не признаю ПЦУшников за православное вероисповедание. Я вообще считаю, что это никакая не религия. И это мое конституционное право, потому что это не имеет ничего общего с религией - эти визги, скандалы, унижение. Все это нарушение всех заповедей Божьих», - заявила правозащитница Виктория Кохановская.

Обитель атаковали под предлогом расторжения договора аренды. Чиновники украинского Министерства культуры при поддержке силовиков вскрывают замки, вламываются в здания комплекса. Не желающих покинуть лавру священников и прихожан блокируют в помещениях. В одной из трапезных заперты десятки человек. Среди них женщины и грудные дети.

«Замки спилены, калитка спилена, много военных из неизвестных подразделений. Тут идут угрозы моей жизни», - рассказала одна из прихожанок.

Вооруженный захват с элементами театрализованного представления - под национальные песни верующих призывают уезжать из страны. Человек в военной форме пытается насильно заставить священника взять флаг и разговаривать на украинском.

Позже выяснится, что священник - гражданин Швейцарии. Он специально приехал поддержать монахов. За происходящим наблюдают иностранные журналисты.

«Я в шоке, потому что в западных СМИ нам все говорят, что Украина - демократическое государство. Есть закон, но я вижу, что теперь они делают что хотят. И кто с оружием, он босс. И это неправильно - выгонять священников. Они - святые люди, они не имеют никакого отношения к политике», - выразил мнение один из иностранных очевидцев.

Эксперты называют происходящее грубейшим нарушением религиозной свободы, уничтожением многомиллионной общины Украинской православной церкви.

«Киевские власти в своих намерениях, ничем не прикрытых, изгнать УПЦ из лавры пользуются теми же методами, что и безбожники в 20-30-е годы. Тогда тоже, как помните, церквям и приходам предъявлялись все возможные вымышленные предлоги, но за ними стояло только одно - циничное желание уничтожить церковь. История повторяется», - сообщил «Звезде» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе.

Вместе с тем накануне раскольники из ПЦУ захватили очередной храм канонической УПЦ в Киевской области. Силовую поддержку им оказали люди, одетые в военную форму. Полиция при этом бездействовала, тем самым потворствуя преступлению.