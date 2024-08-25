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Папа Римский Франциск осудил запрет УПЦ на Украине

Накануне Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви.
Ян Брацкий 2024-08-25 15:42:55
© Фото: ALESSIA GIULIANI, Keystone Press Agency, Global Look Press

Папа Римский Франциск, комментируя «недавние законы на Украине», заявил, что церкви трогать нельзя, и призвал позволить верующим молиться так, как они считают нужным.

«И пусть получит возможность молиться тот, кто хочет молиться в том месте, которое считает своей церковью. Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя» - цитирует РИА Новости слова понтифика.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал скандальный закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Согласно документу у УПЦ будет девять месяцев, чтобы разорвать все отношения с Российской православной церковью, пишет «360».

Закон о запрете УПЦ стал апогеем масштабной волны гонений на православие на Украине. Раскольники захватывают храмы, выгоняют из них верующих, задерживают священнослужителей, обвиняя их в связях с Россией. В монастырях и храмах проходят обыски. Спецслужбы ищут «доказательства» антиукраинской деятельности.

Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее назвал запрет УПЦ актом насилия над миллионами верующих. Подобным способом киевский режим расправляется с УПЦ за ее нежелание присоединиться к сообществу раскольников, уверен он. С его слов, священники на Украине будут вынуждены уйти в подполье.

#Украина #Зеленский #Ватикан #УПЦ #Папа Римский #франциск
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