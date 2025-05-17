Писториус призвал Европу «готовиться ко дню X» на Украине

Европе необходимо «готовиться ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня» между Россией и Украиной, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. По его мнению, позиция России на переговорах в Стамбуле говорит о неготовности к прекращению боевых действий.

При этом страны Европы должны думать о будущем и планировать дальнейшие шаги для достижения мира, добавил Писториус. Глава Минобороны ФРГ сказал, что перемирие «не обеспечит вечных переговоров о прочном мире», пишет Tagesschau. Поэтому нужно предварительно подготовиться к диалогу, считает он.

Переговоры в Стамбуле прошли 16 мая и стали первой встречей российской и украинской делегаций за три года. Стороны договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, переговорные группы условились сформулировать детальное видение возможного будущего прекращения огня. Российские представители приняли к сведению желание Киева организовать очную встречу лидеров.

Москва удовлетворена результатом встречи и готова продолжать контакты. Зеленский назвал прекращение огня приоритетом для Киева. Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже призвал к прекращению огня на Украине. Британский премьер Кир Стармер говорил о координации возможного ответа на якобы неконструктивную позицию России.

В Кремле подчеркивают необходимость обсуждения нюансов перемирия перед его реализацией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что нужно обеспечить эффективный мониторинг на линии боевого соприкосновения, а также остановить мобилизацию на Украине и поставки оружия Киеву.