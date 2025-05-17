Песков: встреча Путина и Зеленского возможна при достижении договоренностей

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна. Считаем ее возможной», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков сделал также ряд других заявлений. Он подчеркнул, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. На данный момент над этим ведется работа.

Кроме того, для РФ при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины.

Пресс-секретарь российского лидера заявил и о следующем раунде переговоров. Для этого, считает представитель Кремля, первым делом нужно выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1000 на 1000.

Он также прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа, подчеркнув, что Кремль проинформирует, если лидеры двух государств посчитают целесообразным провести телефонный разговор.

Вчера в Стамбуле завершились российско-украинские переговоры. После этого в западных СМИ начали писать о тактической победе России на переговорах с украинской стороной.

Напомним, что идея провести переговоры между Россией и Украиной принадлежит российскому лидеру Владимиру Путину. Глава государства призывал украинскую сторону сесть за стол переговоров без предварительных условий.