МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры боев за Новоалександровку в ДНР

Населенный пункт в ходе решительных действий взяли под контроль группировки войск «Центр».
2025-05-16 18:54:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео, где запечатлены бои за населенный пункт Новоалександровка на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что Новоалександровку взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр». Российское оборонное ведомство сообщало об освобождении Новоалександровки вчера, 15 мая.

Сегодня МО РФ заявляло об освобождении населенного пункта Вольное Поле. Оно тоже находится в ДНР. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Также сегодня были опубликованы и кадры боев за Вольное Поле

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #спецоперация #группировка «Центр» #Новоалександровка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 