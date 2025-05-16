Опубликованы кадры боев за Новоалександровку в ДНР

Минобороны России опубликовало видео, где запечатлены бои за населенный пункт Новоалександровка на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что Новоалександровку взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр». Российское оборонное ведомство сообщало об освобождении Новоалександровки вчера, 15 мая.

Сегодня МО РФ заявляло об освобождении населенного пункта Вольное Поле. Оно тоже находится в ДНР. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Также сегодня были опубликованы и кадры боев за Вольное Поле.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.