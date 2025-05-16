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Опубликовано первое видео с переговоров США, Турции и Украины

Ожидается, что встреча делегаций России и Украины начнется около полудня.
Владимир Рубанов 2025-05-16 11:48:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Трехсторонняя встреча между представителями США, Турции и Украины началась во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле. На кадрах с переговоров видно, что в американскую делегацию входят госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак.

От Украины на встрече присутствуют глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Турцию представляет глава МИД Хакан Фидан.

Ожидается, что прямые переговоры делегаций России и Украины начнутся около полудня. В начале выступит представитель турецкой стороны. После приветствия он покинет встречу, сообщило РИА Новости.

Информации о четырехсторонней встрече делегаций России, Украины, США и Турции нет, сказал источник агентства. По данным «Интерфакса», российская делегация выступила против присутствия американских  представителей на прямых переговорах с Украиной.

Представитель Госдепартамента США Майкл Энтон встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским в Стамбуле, передает BBC. Официальных сообщений о порядке, формате и времени переговоров пока не было.

Возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле предложил президент Владимир Путин. В назначенный день встреча не состоялась из-за неявки украинской делегации.

#Украина #сша #Турция #переговоры #стамбул #владимир мединский #Марко Рубио
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