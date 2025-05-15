Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах в Стамбуле

Делегацию Украины на переговорах с российской стороной в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Анкаре.

«Желая продемонстрировать, попробовать достичь хотя бы <...> первых шагов по деэскалации <...> я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию», - сказал Зеленский.

Кроме того, переговоры в Стамбуле могут продолжиться и завтра, 16 мая. Зеленский ожидает встречи с делегацией США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ ждет в Стамбуле своих украинских визави с утра. По его словам, президенту будут докладывать о ходе встречи «как потребуется».

Глава нашей делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона готова к серьезной работе и обсуждению различных компромиссов на переговорах в Стамбуле.