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Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский допустил, что переговоры в Стамбуле могут продлиться и завтра, 16 мая.
Ян Брацкий 2025-05-15 17:25:41
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Делегацию Украины на переговорах с российской стороной в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Анкаре.

«Желая продемонстрировать, попробовать достичь хотя бы <...> первых шагов по деэскалации <...> я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию», - сказал Зеленский.

Кроме того, переговоры в Стамбуле могут продолжиться и завтра, 16 мая. Зеленский ожидает встречи с делегацией США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ ждет в Стамбуле своих украинских визави с утра. По его словам, президенту будут докладывать о ходе встречи «как потребуется».

Глава нашей делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона готова к серьезной работе и обсуждению различных компромиссов на переговорах в Стамбуле.

#Россия #в стране и мире #делегация #Украина #Зеленский #переговоры #стамбул #умеров
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