Англичане, как поводыри, ведут Зеленского по джунглям мировой политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сравнивая актуальную ситуацию с переговорами в Стамбуле 2022 года.

Одновременно с этим министр призвал «дать переговорам шанс».

«Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем, наоборот, проблемы будут обязательно, как это было три года назад в Стамбуле», - сказал он на заседании Дипломатического клуба.

Речь идет о мирных переговорах 2022 года, сорванных украинской стороной по указке Великобритании. В тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон запретил киевскому режиму продолжать переговорный процесс и призвал не прекращать боевые действия, несмотря на то что стороны уже парафировали стамбульские договоренности.

По словам Сергея Лаврова, Зеленский - жалкий человек, и это всем понятно, кроме него самого.

«Сначала Зеленский делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек», - отметил министр.

Напомним, сегодня после обеда в Стамбуле должны пройти первые с 2022 года прямые переговоры с Украиной по инициативе президента России Владимира Путина. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, наши делегаты готовы к серьезной работе.