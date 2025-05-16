В Стамбуле стартовали прямые переговоры России и Украины

В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины. Во встрече представителей двух стран также принимает участие турецкая сторона.

Как отметили в МИД РФ, по инициативе президента России проходят прямые российско-украинские переговоры с участием в их начальной стадии турецкой стороны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом перед делегациями России и Украины. Он подчеркнул, что стороны сами определят, какой из путей урегулирования конфликта им выбрать. После этого встреча продолжилась в закрытом режиме.

Сегодня уже прошла первая сессия переговоров между США, Турцией и Украиной. На встрече американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак. Турецкую сторону за столом переговоров представлял глава МИД Хакан Фидан, а украинскую - глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, что решение перенести российско-украинские переговоры с 15 на 16 мая было принято из-за того, что делегация Украины за весь вчерашний день так и не прибыла в Стамбул.