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В Стамбуле стартовали прямые переговоры России и Украины

Турецкая сторона участвует в начальной стадии российско-украинских переговоров.
Виктория Бокий 2025-05-16 13:36:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины. Во встрече представителей двух стран также принимает участие турецкая сторона. 

Как отметили в МИД РФ, по инициативе президента России проходят прямые российско-украинские переговоры с участием в их начальной стадии турецкой стороны. 

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом перед делегациями России и Украины. Он подчеркнул, что стороны сами определят, какой из путей урегулирования конфликта им выбрать. После этого встреча продолжилась в закрытом режиме.

Сегодня уже прошла первая сессия переговоров между США, Турцией и Украиной. На встрече американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак. Турецкую сторону за столом переговоров представлял глава МИД Хакан Фидан, а украинскую - глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. 

Напомним, что решение перенести российско-украинские переговоры с 15 на 16 мая было принято из-за того, что делегация Украины за весь вчерашний день так и не прибыла в Стамбул. 

#Россия #Украина #переговоры #стамбул
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