Климов назвал киевские власти «великими имитаторами» на фоне переговоров

Представители украинского политического истеблишмента не способны принимать самостоятельные решения, они являются марионетками Запада. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов. Он ответил на вопрос о возможности срыва переговоров в Стамбуле украинской стороной.

«А что тут предполагать? Они же вообще имитаторы великие, провокаторы. Британцы сказали: "Идите, шороху наведите, все". Они же марионетки. Вы говорите о них как о людях, принимающих самостоятельные решения. Таковыми они не являются», - сказал Климов.

С нашей стороны будет сделано все возможное, чтобы возобновить политико-правовой способ решения данного сложного вопроса, добавил Климов.

Ранее перед журналистами выступил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что главная цель переговоров - поиск возможных развязок и установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

Напомним, наша делегация в Стамбуле ждет украинских визави с утра. Помимо Мединского, в состав группы переговорщиков входят замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Также Путин назначил группу экспертов по переговорам.

Около часа назад Владимир Зеленский выступил с заявлением об отправке украинской делегации на переговоры с российской стороной. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. Точное время начала переговоров неизвестно.