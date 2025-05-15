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Мединский выступил с заявлением перед переговорами в Стамбуле

Российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявил Владимир Мединский.
Ян Брацкий 2025-05-15 17:46:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская делегация на переговорах с украинской стороной в Стамбуле настроена на установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта. С таким заявлением перед прессой выступил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира и устранение базовых первопричин конфликта», - сказал Мединский.

С его слов, делегация России обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями.

Задачи и переговорную позицию накануне определил президент Владимир Путин по итогам совещания со всеми командующими спецоперацией, добавил Мединский.

Ранее глава российской делегации заявил о готовности обсуждать возможные компромиссы на переговорах с украинской стороной в Стамбуле.

Напомним, российскую сторону в Стамбуле, помимо Мединского, представляют замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

#Россия #делегация #Украина #переговоры #стамбул #Мединский
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