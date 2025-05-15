Мединский выступил с заявлением перед переговорами в Стамбуле

Российская делегация на переговорах с украинской стороной в Стамбуле настроена на установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта. С таким заявлением перед прессой выступил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира и устранение базовых первопричин конфликта», - сказал Мединский.

С его слов, делегация России обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями.

Задачи и переговорную позицию накануне определил президент Владимир Путин по итогам совещания со всеми командующими спецоперацией, добавил Мединский.

Ранее глава российской делегации заявил о готовности обсуждать возможные компромиссы на переговорах с украинской стороной в Стамбуле.

Напомним, российскую сторону в Стамбуле, помимо Мединского, представляют замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.