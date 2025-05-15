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Песков: делегация РФ ждет в Стамбуле своих украинских визави с утра

По его словам, конкретики по составу украинской делегации в Стамбуле нет.
Лиза Губина 2025-05-15 14:18:17
© Фото: Liu Lei, XinHua Goballookpress

Делегация РФ ждет в Стамбуле своих украинских визави с утра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Конкретики по составу делегации Украины пока нет.

«Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом (РФ Владимиром Путиным - Прим.ред.), и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет», - сказал представитель Кремля.

По его словам, президенту будут докладывать о ходе встречи «как потребуется».

Глава нашей делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский также сообщил о приезде в Стамбул. Он отметил, что российские переговорщики настроены на серьезную профессиональную работу, а также напомнил, что смысл переговоров - выйти на долгосрочный мир, устранив первопричины конфликта.

Напомним, российскую сторону в Стамбуле помимо Мединского будут представлять замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

По последней информации от источника «Звезды», переговоры начнутся после 16 часов вечера. Место проведения встречи, дворец Долмабахче в Стамбуле, с самого утра окружили российские и иностранные журналисты.

#Россия #Украина #переговоры #стамбул #Дмитрий Песков
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