Песков: делегация РФ ждет в Стамбуле своих украинских визави с утра

Делегация РФ ждет в Стамбуле своих украинских визави с утра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Конкретики по составу делегации Украины пока нет.

«Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом (РФ Владимиром Путиным - Прим.ред.), и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет», - сказал представитель Кремля.

По его словам, президенту будут докладывать о ходе встречи «как потребуется».

Глава нашей делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский также сообщил о приезде в Стамбул. Он отметил, что российские переговорщики настроены на серьезную профессиональную работу, а также напомнил, что смысл переговоров - выйти на долгосрочный мир, устранив первопричины конфликта.

Напомним, российскую сторону в Стамбуле помимо Мединского будут представлять замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

По последней информации от источника «Звезды», переговоры начнутся после 16 часов вечера. Место проведения встречи, дворец Долмабахче в Стамбуле, с самого утра окружили российские и иностранные журналисты.