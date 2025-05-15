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Мирошник вспомнил рыцарский принцип, говоря о переговорах в Стамбуле

По словам посла, сейчас киевский режим склонен к популизму и визуальным эффектам, а не к конструктивному урегулированию, поэтому возможен срыв диалога.
Лиза Губина 2025-05-15 16:08:14
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

С российской стороны сделаны все действия, чтобы прямые переговоры России и Украины состоялись, сейчас мяч на стороне Киева, заявил в беседе со «Звездой» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Россия выполнила все свои обязательства и готова к проведению переговоров.

«В данном случае действует уже рыцарский принцип: делай что должен, а там будь что будет. Поэтому расписываться за украинскую сторону, которая может нарушить эти каноны, я бы принципиально не стал», - сказал Мирошник.

По словам посла, сейчас киевский режим скорее склонен к популизму и визуальным эффектам, а не к конструктивному урегулированию, поэтому возможен срыв диалога.

«Если она (Украина. - Прим. ред.) готова сорвать эти переговоры - она их сорвет, и это зависит от целей, которые преследует сейчас киевский режим», - заключил Родион Мирошник.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин инициировал переговоры, договорился о времени и месте, а также собрал высококвалифицированную делегацию, которая своевременно прибыла в Стамбул.

Переговоры представителей Москвы и Киева ожидаются сегодня после 16 часов вечера в турецком Стамбуле - во дворце Долмабахче. Российских переговорщиков возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он сообщал, что наша делегация прибыла в Стамбул и ожидает украинских представителей.

#Украина #МИД РФ #переговоры #стамбул #наш эксклюзив #Родион Мирошник
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