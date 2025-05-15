Источник: переговоры РФ и Украины в Стамбуле ожидаются после 16:00

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле начнутся после 16 часов вечера, сообщил источник «Звезды».

«Ориентировочно после 16:00», - сказал источник телеканала.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Предварительно, они состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле.

В 12:20 самолет Зеленского приземлился в Анкаре, где состоится его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ее начало ожидается в 14:00.