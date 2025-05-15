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В МИД заявили, что делегация РФ в Стамбуле готова к серьезной работе

Ожидается, что встреча российской и украинской делегаций произойдет сегодня после обеда.
Лиза Губина 2025-05-15 10:55:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

 «Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», - сказала высокопоставленный дипломат.

Она отметила, что смысл инициативы российского президента Владимира Путина заключается в устранении первопричин украинского конфликта и выходе на установление долгосрочного и прочного мира. 

Напомним, делегацию нашей страны возглавил помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. 

Ожидается, что переговоры начнутся после обеда во дворце Долмабахче в Стамбуле. У здания с самого утра столпились журналисты, в том числе иностранные.

#Россия #Мария Захарова #МИД РФ #переговоры #стамбул
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