Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал опубликованные мемуары бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона в той части, где тот говорит о переговорах в Стамбуле весной 2022 года между российской и украинской сторонами.

В частности, Джонсон утверждает, что он не имеет отношения к срыву этих переговоров. Также британский политик заявил, что «украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Владимира Путина».

Глава МИД РФ прояснил ситуацию, отметив, что российская делегация не озвучивала условий президента России. Об этом он поделился в интервью изданию Aif.ru.

«В Стамбуле условия президента России не звучали. Украинская делегация принесла свой документ, который мы согласились взять за основу. Откровенную ложь о том, что Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Джонсона», - подчеркнул Лавров.

Кроме того, высокопоставленный дипломат обратил внимания на то, что Давид Арахамия - председатель фракции партии «Слуга народа» лидера киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде - подтвердил факт срыва Джонсоном переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Тогда же Арахамия возглавлял делегацию от Украины и парафировал соответствующий документ, добавил Лавров.

В марте 2022 года в Турции (Стамбул) прошли переговоры, по окончании которых, как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, «переговорщики парафировали Стамбульские договоренности», под ними уже была подпись главы украинской делегации. Однако, такие быстрые решения о мире не устраивали некоторые стороны. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Киев должен продолжать боевые действия.

В октябре того же года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, в котором запретил вести переговоры с Россией. В январе 2024 года Джонсон пояснил, что не виноват в срыве переговоров по Украине.