Военнослужащие 5-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» завершили операцию по освобождению населенного пункта Миролюбовка в Донецкой Народной Республике. Кадрами с воздуха и подробностями освобождения делится Минобороны России.

В сообщении ведомства говорится, что штурмовые группы действовали в условиях ожесточенного сопротивления.

«Преодолевая открытую местность под артиллерийским огнем и атаками вражеских дронов, российские бойцы мелкими группами прорвались к вражеским позициям. В ходе боев было уничтожено большое количество бронемашин и пикап», - уточняет Минобороны.

Также наносились удары FPV-дронами по технике противника, срывая его ротацию на боевых позициях. После захода в поселок российские бойцы выбивали врага из укрытий и подвалов.

Освобождение Миролюбовки создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении.

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта 13 мая. Его удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Ранее ведомство публиковало кадры боев с ВСУ при освобождении Миролюбовки.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.