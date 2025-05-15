Трамп готов приехать в Стамбул для участия в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности приехать в Стамбул 16 мая и при необходимости принять участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине, инициированных российским президентом Владимиром Путиным.

«Я думаю над тем, чтобы поехать, но это очень сложно в связи с нашей занятостью сегодня и завтра. Но если что-то произойдет, я бы поехал в пятницу, если это будет необходимо», - приводит ТАСС слова политика.

При этом он спрогнозировал, что в переговорах «все пройдет хорошо», а также напомнил, что представители США все-таки присутствуют в Турции. В частности, речь идет о госсекретаре Марко Рубио.

Напомним, ранее стало известно, что американский президент не будет присутствовать сегодня в Стамбуле. Решение Трампа было озвучено после того, как Владимир Путин огласил состав российской делегации.

По последней информации, переговоры представителей Москвы и Киева ожидаются сегодня после обеда. Они пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле - рабочем офисе турецкого лидера. Делегацию нашей страны возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.