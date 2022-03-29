В стране и мире Мединский назвал конструктивными переговоры с Украиной в Стамбуле Алексей Курильченко Российская сторона получила от украинской стороны сформулированные предложения для рассмотрения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Раунд переговоров с Украиной, прошедший в турецком Стамбуле, был конструктивным. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский. «Только что завершились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения - понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены, в ближайшее время доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ», - заявил Мединский. Ранее Мединский провел в Стамбуле встречу с главой украинской делегации Давидом Арахамией в формате тет-а-тет. Параллельно делегации работали над всем спектром обсуждаемых вопросов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика