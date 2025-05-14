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Глава Амурской области доложил Путину о ситуации с пожарами в регионе

Сегодня президент провел телефонный разговор с губернатором, сообщили в Кремле.
Лиза Губина 2025-05-14 11:06:34
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool Global Look Press/Архивное фото

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с природными пожарами в Амурской области, сообщили в Кремле. Глава государства провел сегодня телефонный разговор с главой региона Василием Орловым.

Сообщается, что губернатор также сообщил Владимиру Путину об «энергично принимаемых мерах по борьбе с ними».

Напомним, ранее в Сковородинском округе Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров. Ситуацию в регионе осложняет погода - фиксируется сильный порывистый ветер.

Накануне огонь подошел вплотную к городу Циолковский, неподалеку от которого располагается космодром Восточный. Однако в МЧС заверили, что городу ничего не угрожает. К данному моменту возгорание возле Циолковского локализовано. 

Сейчас пожарные продолжают борьбу с палами травы в регионе.

#Амурская область #Владимир Путин #телефонный разговор #пожары
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