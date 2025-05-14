Глава Амурской области доложил Путину о ситуации с пожарами в регионе

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с природными пожарами в Амурской области, сообщили в Кремле. Глава государства провел сегодня телефонный разговор с главой региона Василием Орловым.

Сообщается, что губернатор также сообщил Владимиру Путину об «энергично принимаемых мерах по борьбе с ними».

Напомним, ранее в Сковородинском округе Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров. Ситуацию в регионе осложняет погода - фиксируется сильный порывистый ветер.

Накануне огонь подошел вплотную к городу Циолковский, неподалеку от которого располагается космодром Восточный. Однако в МЧС заверили, что городу ничего не угрожает. К данному моменту возгорание возле Циолковского локализовано.

Сейчас пожарные продолжают борьбу с палами травы в регионе.