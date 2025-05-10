Режим ЧС введен в Сковородинском округе Амурской области из-за пожаров

Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введен в Сковородинском округе Амурской области из-за лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«На территории Сковородинского муниципального округа введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», на остальной территорий области сохраняется особый противопожарный режим», – говорится в сообщении.

За последние сутки пожарные 27 раз выезжали на тушение огня в леса округа. Общая площадь пожаров составила 464 гектара.

Ситуацию осложняет погода: в регионе сохраняется сильный ветер, порывы которого достигают 10-15 м/с, что способствует распространению огня.