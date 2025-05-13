Недалеко от космодрома Восточный разбушевался крупный лесной пожар

В Свободненском районе Амурской области произошел крупный лесной пожар. Огонь вплотную подошел к городу Циолковский, который расположен неподалеку от космодрома Восточный.

Ликвидировать возгорание сейчас пытаются более 70 человек. Также привлечено свыше 20 единиц техники. Об этом «Звезде» рассказали в региональном управлении МЧС.

«Происходит загорание растительности восемь километров по фронту», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас силы пожарных сосредоточены на тушении огня и защите города.

Ситуацию осложняет сильный ветер. Его порывы достигают 24 метров в секунду.