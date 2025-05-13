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Недалеко от космодрома Восточный разбушевался крупный лесной пожар

Огонь уже вплотную подошел к городу Циолковский.
Сергей Лебедев 2025-05-13 15:20:28
© Фото: amurblg1, Telegram © Видео: amurblg1, Telegram

В Свободненском районе Амурской области произошел крупный лесной пожар. Огонь вплотную подошел к городу Циолковский, который расположен неподалеку от космодрома Восточный.

Ликвидировать возгорание сейчас пытаются более 70 человек. Также привлечено свыше 20 единиц техники. Об этом «Звезде» рассказали в региональном управлении МЧС.

«Происходит загорание растительности восемь километров по фронту», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас силы пожарных сосредоточены на тушении огня и защите города.

Ситуацию осложняет сильный ветер. Его порывы достигают 24 метров в секунду.

#пожар #Амурская область #циолковский #космодром #огонь #Восточный
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