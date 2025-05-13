В МЧС оценили опасность мощного лесного пожара для города Циолковский

Угрозы для города Циолковский на фоне крупного лесного пожара в Амурской области нет, возгорание продолжают ликвидировать, сообщили «Звезде» в МЧС по региону. Однако ситуацию осложняет порывистый ветер.

«Городу ничего не угрожает на данный момент, люди работают, сил и средств в достатке. Из города никого не эвакуировали. Очаги пожара ликвидируются, единственное - есть порывистый ветер, поэтому там пока ребята "караулят", чтобы не было возникновения повторных очагов возгорания», - сказал источник «Звезды».

Отмечается, что фронт пожара прошел по лесному массиву за федеральную трассу.

Напомним, ранее стало известно о возгорании в Свободненском районе Амурской области. Огонь почти вплотную подошел к Циолковскому, который расположен недалеко от космодрома Восточный. Сообщалось о порывах ветра до 24 метров в секунду.